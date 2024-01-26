الخط العربي يجاور الفنون الأدائية في مهرجان قمم الدولي بعسير

في حالة إبداعية فريدة، جاور فن الخط العربي بمدارسه العديدة ورسوماته الفريدة، الفنون الأدائية التقليدية التي وصلت إلى 40 لوناً طربياً من مختلف قارات العالم.

حضور الخط العربي

وكعادته في الفعاليات التي يشارك فيها، يحظى الخطاط السعودي سراج بن حمدان العمري بإقبال لافت من الزوار، حيث يحرص على تعليم الخط العربي للأطفال والناشئة، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار نشر ثقافة الخط العربي وإعادة الأجيال الجديدة للكتابة باليد في ظل سيطرة الأجهزة الإلكترونية الحديثة على حياتهم اليومية.

وأكد أن اهتمامه وحرصه على نشر الخط العربي وتعليم أصوله للأجيال الجديدة، جعله يشارك في مثل هذا المهرجان الثقافي الكبير الذي يجمع فئات متنوعة من المجتمع، مؤكداً أنه لمس تعطش الكثير منهم لتعلم أسس الخط العربي ومدارسه خاصة.

تأثير الفنون

وسرد العمري جانباً من فوائد تعلم الفنون وتأثيرها في المجتمع، ومنها الخط العربي، قائلاً: “الخط العربي بالنسبة لي حياة خاصة، فعندما أشعر بالملل أو الضيق النفسي لأي سبب فإنني أذهب إلى قلمي ولوحاتي وأبدأ في الكتابة والرسم، ولحظتها أشعر براحة نفسية وجسدية كبيرة”.

ويضيف: “من فوائد ممارسة الكتابة الإبداعية ومنها الخط العربي تعويد الإنسان على الصبر وتجويد العمل مع الحفاظ على الوقت وعدم إهداره”.

وعن أبرز وسائل وطرق تعلم أنواع الخط العربي، يرى العمري أن هذا الفن يجمع بين المهارة والتعلم، لكنه يميل إلى أن الأساس في الأمر هو الرغبة الجادة في التعلم وتطوير مهارات الكتابة، مشيراً إلى أنه يسعى إلى نشر هذا الفن في المجتمع من خلال الكتابة على الأدوات المستخدمة في المنازل مثل الأكواب والأقلام والساعات وحتى الملابس.

مهرجان قمم الدولي

ويُعد مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية حدثاً سنوياً تُنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في منطقة عسير؛ لتُعرِّف من خلاله المجتمع المحلي والسيّاح بعراقةِ الفنون الأدائية الجبلية محلياً ودولياً، وترفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية باعتبارهِ أحد القطاعات الثقافية الحيوية، وخلق فرص وظيفية للمواهب المحلية من أبناء المنطقة، وتعزيز حضور الفنون الأدائية بالمملكة على المستوى المحلي والعالمي، كما يعكس حرص الهيئة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفِه أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.