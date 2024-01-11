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على مساحة تتجاوز 20 ألف كم

الخنفة.. جمال ساحر يحتضن كائنات فطرية بمحمية الملك سلمان

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٩ مساءً
الخنفة.. جمال ساحر يحتضن كائنات فطرية بمحمية الملك سلمان
المواطن - واس

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على مساحة تتجاوز 20 ألف كيلو متر مربع، تمتد منطقة “الخنفة” إحدى المناطق الرئيسة داخل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتقع الخنفة شمال محافظة تيماء بمنطقة تبوك، في جغرافيا تغلب عليها التكوينات الرسوبية والحجر الرملي، بمزيج من الألوان المتدرجة من البني الغامق إلى اللون الأبيض مرورًا بالرمادي والبني الفاتح، لترسم لوحة بديعة تأسر عشاق الطبيعة.

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حيوانات ونباتات فريدة

ووسط تلال منطقة الخنفة وأوديتها وجبالها، تنتشر موائل العديد من الأنواع الفطرية الحيوانية والنباتية والطيور المستوطنة والمهاجرة، منها الحبارى والكروان، وأشجار العرفج والأثل والأرطى، والطلح والحميض والخزامى.

كما تحتضن المحمية مجموعة من الزواحف، بالإضافة إلى عدة أنواع من الأرانب والثعالب البرية، واليربوع وظبي الريم والآدمي وغزال المها والوعول، فيما تواصل هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية جهودها لتوطين وإكثار الكائنات الفطرية في مختلف مناطق المحمية، وأطلقت في وقت سابق 65 غزالاً من غزال الريم في محمية الخنفة.

روعة الطبيعة

وتنهض جبال ومرتفعات محمية الخنفة شاهدًا على روعة الطبيعة وتنوعها، ومنها بغيث والأسمر وعنز وأبوطليحات وضيع والضاحكية، كما تتميز الخنفة بشعابها وأوديتها العديدة، ومنها أودية الفاطر ونيال والسايلة والعقيلة وأبو مطايا ووادي الموردة، حيث تجري الشعاب والأودية مع هطول الأمطار الموسمية التي تتراوح معدلاتها عادة ما بين 50 إلى 100 مليمتر، لتسقي الأرض والنباتات والأشجار وتعزز مواطن الكائنات الفطرية من الحيوانات والطيور.

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