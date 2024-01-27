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وجبة من دقيق الدخن مع السمن

الخواضة ممنوعة لـ 4 فئات مرضية

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٤ مساءً
الخواضة ممنوعة لـ 4 فئات مرضية
المواطن - فريق التحرير

أكد استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر أن هناك 4 فئات من أصحاب الأمراض لا ينصح لها بتناول وجبة الخواضة.

وتابع النمر عبر حسابه على منصة إكس اليوم السبت أن هذه الفئات تشمل:

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1 – من يعاني السكري.

2 – السمنة.

3 – ارتفاع الكوليسترول.

4 – أصحاب الجلطات السابقة.

الخواضة

والخواضة هي وجبة شعبية من دقيق الدخن مع السمن البري يتم تناوله مع كميات كبيرة من الرطب أو التمر.

وقال النمر إن هذه الوجبة عالية الدهون،عالية السكريات، والسعرات الحرارية، وبالتالي لا ينصح بها لهذه الفئات.

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