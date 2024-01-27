الخواضة ممنوعة لـ 4 فئات مرضية روما يستهدف التعاقد مع كلوب أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ أول رحلة الجماهير لـ خالد بن عبدالله: سلامة قلبك يا أبو فيصل خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن ميدران يُعطل انتقال فوفانا للاتفاق ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال ضبط 19321 مخالفًا والداخلية تحذر من الجريمة المُخلة بالشرف لقطات للأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة الاتفاق يختتم معسكر الإمارات
أكد استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر أن هناك 4 فئات من أصحاب الأمراض لا ينصح لها بتناول وجبة الخواضة.
وتابع النمر عبر حسابه على منصة إكس اليوم السبت أن هذه الفئات تشمل:
1 – من يعاني السكري.
2 – السمنة.
3 – ارتفاع الكوليسترول.
4 – أصحاب الجلطات السابقة.
والخواضة هي وجبة شعبية من دقيق الدخن مع السمن البري يتم تناوله مع كميات كبيرة من الرطب أو التمر.
وقال النمر إن هذه الوجبة عالية الدهون،عالية السكريات، والسعرات الحرارية، وبالتالي لا ينصح بها لهذه الفئات.