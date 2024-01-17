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أهمية إعداد أنظمة الرعاية الصحية والاستعداد لوباء أكثر فتكًا

الخوف من انتشار الوباء إكس على طاولة مناقشات دافوس

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٣ مساءً
الخوف من انتشار الوباء إكس على طاولة مناقشات دافوس
المواطن - فريق التحرير

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يسعى العلماء لدراسة التدابير الوقائية للجائحة الجديدة كاللقاحات والاختبارات، وتعمل الهيئات الصحية لتدعيم جهوزيتها في الدول للحد من انتشاره حالة ظهوره.

مرض إكس

وأُدرج مرض إكس ضمن جدول أعمال جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، وتحت عنوان الاستعداد للمرض إكس، سيتم مناقشة الجهود اللازمة لإعداد أنظمة الرعاية الصحية والاستعداد لوباء أكثر فتكًا.

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وتأتي مناقشات دافوس للوباء الافتراضي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن وفاة 10 آلاف شخص تقريبًا في ديسمبر الماضي، فيما سجلت 50 دولة حول العالم ارتفاعًا بنسبة 42% في حالات المصابين بالفيروس في المستشفيات، لذا صنفت منظمة الصحة الوباء إكس كمرض ذي أولوية في حملتها للتوعية إلى جانب كوفيد 19 وفيروس الإيبولا وفيروس ماربورغ وحمى لاسا وغيرها من الأمراض.

اللقاحات المضادة لكوفيد

وتمثل هذه الجهود الطبية الحاجة إلى التأهب واليقظة لتحديد الأوبئة المحتملة في المستقبل والاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر.

ومكنت اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من إنقاذ أرواح نحو 1.4 مليون شخص على الأقل في أوروبا، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفيروس سيبقى منتشرًا.

الإصابات في آسيا

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوغه: “ينعم 1.4 مليون شخص في منطقتنا، أغلبهم من المسنين، بحياتهم برفقة أقاربهم لأنهم اتخذوا القرار المهم بأخذ لقاح ضد كوفيد-19”.

وسجّلت المنطقة، التي تشمل 53 بلدًا وتمتد حتى آسيا الوسطى، أكثر من 277.7 مليون إصابة بكوفيد-19 حتى 19 ديسمبر 2023، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقال كلوغه: إن الجرعة المعززة الأولى للقاح “ساهمت وحدها في إنقاذ أرواح نحو 700 ألف شخص”. وأضاف: “بينما نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد-19 والفيروسات التنفسية الأخرى لابد أن يواظب الأشخاص الذين يعانون من صحة ضعيفة على أخذ لقاحات كوفيد والزكام في مواعيدها”.

أهمية الاستثمار في الصحة

وشدد على ضرورة استمرار البلدان الأوروبية في الاستثمار في الصحة، وبذل جهود لتحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي وضمان الأدوية الأساسية.

ونبه إلى أن “من الوارد ألا نكون مهيئين لكافة الاحتمالات الاستثنائية مثل ظهور متحورة جديدة لكوفيد-19 أكثر خطورة، أو فيروس مسبب للأمراض غير معروف بعد”.

وختم معربًا عن “قلقه العميق لكون الصحة تختفي من الأجندة السياسية، ولأننا لا نستطيع حل الإشكالية التي يواجهها العاملون في القطاع”.

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