الداخلية أفضل منتج إعلامي وتكريم خاص لـ ابن هذال في جوائز التميز الإعلامي

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رعا وزير الإعلام، سلمان الدوسري، مساء اليوم الأحد، حفل جائزة التميُّز الإعلامي 2023، فيما تم تتويج الفائزين.
وفازت وكالة الأنباء السعودية بجائزة الصورة الفوتوغرافية، فيما منحت جائزة التميُّز الإعلامي 2023 شاعر الوطن خلف بن هذال جائزة التكريم الخاص، كذلك فازت وزارة الداخلية بجائزة أفضل منتج إعلامي حكومي.
كما فازت صحيفة إندبندنت عربية بالمادة الصحفية “الصحافة بلغة الإنفوجرافيك”، ومنحت جائزة التميُّز المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي جائزة التكريم الخاص.
فيما فازت أغنية “ساهرون” بجائزة الأغنية الوطنية، وفاز برنامج “بك نهتم” بإذاعة الرياض بجائزة المنتج الصوتي، كما فاز برنامج “إرث” على القناة السعودية يفوز بجائزة المنتج التلفزيوني.
ومنحت جائزة التميُّز الإعلامي 2023 “الأوركسترا السعودية” إحدى مبادرات هيئة الموسيقى جائزة التكريم الخاص، وفاز عمل “عيالي فداها” لوزارة الحرس الوطني يفوز بجائزة الفيديو الإبداعي، كذلك منحت جائزة التميُّز الإعلامي 2023 حاتم الحسني صانع القصص الرقمية جائزة التكريم الخاص.
#مباشر_واس | وزير الإعلام يرعى حفل #جائزة_التميُّز_الإعلامي 2023.#واس_عام https://t.co/iq9KYpMRIQ
— واس العام (@SPAregions) January 7, 2024
#فيديو_واس | عمل "عيالي فداها" لوزارة الحرس الوطني يفوز بجائزة الفيديو الإبداعي في #جائزة_التميُّز_الإعلامي 2023.#واس_عام pic.twitter.com/jj7yzZnLfI
— واس العام (@SPAregions) January 7, 2024