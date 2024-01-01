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أجنحة وأركان متنوعة تعرف الزوار بجهود ونشاطات الوزارة

الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمعرض واحة الأمن

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٣٩ مساءً
الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمعرض واحة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بمعرض (واحة الأمن) للتعريف بجهود الوزارة في حفظ الأمن وتعزيز السلامة والتعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر، تحت شعار “وطن آمن ومزدهر”، في الصياهد شمال منطقة الرياض، بمشاركة إمارات المناطق والقطاعات الأمنية.

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معرض واحة الأمن

واستعرض معرض واحة الأمن، أجنحة وأركاناً متنوعة تعرف زائريها بجهود ونشاطات الوزارة التي تسهم في تحقيق الشعور العام بالأمان والمحافظة عليه، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على السلامة العامة، ولتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن لنسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”.

تقنيات وزارة الداخلية

كما يستعرض التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي، وخدمة تفعيل جواز السفر السعودي للمواطنين والمواطنات، وطباعة هوية مقيم للعمالة المنزلية، وتفعيل حساباتهم في منصة أبشر، وإتاحة تجربة القيادة الآمنة من خلال توفير “السيميوليتر” المخصصة لمحاكاة تجربة القيادة المرورية، وبعض فرضيات الوقاية في المركبة، بهدف تعزيز السلامة المرورية.

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمعرض واحة الأمن

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