الداخلية تستعرض تقنيات المركبات الأمنية في مؤتمر خدمات الحج والعمرة

استعرض جناح وزارة الداخلية المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، المقام بمحافظة جدة خلال الفترة بين 8 و11 يناير 2024، تقنيات المركبات الأمنية للأمن العام لرصد المخالفات الأمنية في الطرق التي تربط المناطق، للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.

وتشارك وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشهد جلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

كما تستعرض الوزارة مبادرة “طريق مكة”، والتي تأتي في إطار “خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية المملكة 2030.