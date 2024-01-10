Icon

المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لـ كأس آسيا بثنائية في هونج كونج Icon كل ما تود معرفته عن تعديلات الإقامة المميزة الفرصة الذهبية للمواطن والأجنبي Icon جماهير الهلال تهاجم فؤاد أنور بعد تصريحاته عن سالم الدوسري .. ماذا قال ؟ Icon يوتيوب تطلق ميزة جديدة لإنقاذ الحالات الصحية الطارئة Icon الداخلية تستعرض تقنيات المركبات الأمنية في مؤتمر خدمات الحج والعمرة Icon حرس الحدود يحبط تهريب 83 كيلو قات في عسير Icon خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر Icon طقس الخميس.. شبورة على المدينة المنورة وبدر وينبع Icon يزيد الراجحي يُتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في رالي داكار Icon وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الداخلية تستعرض تقنيات المركبات الأمنية في مؤتمر خدمات الحج والعمرة

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٣ مساءً
الداخلية تستعرض تقنيات المركبات الأمنية في مؤتمر خدمات الحج والعمرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض جناح وزارة الداخلية المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، المقام بمحافظة جدة خلال الفترة بين 8 و11 يناير 2024، تقنيات المركبات الأمنية للأمن العام لرصد المخالفات الأمنية في الطرق التي تربط المناطق، للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.

وتشارك وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشهد جلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

قد يهمّك أيضاً
متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟

متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟

ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال

ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال

كما تستعرض الوزارة مبادرة “طريق مكة”، والتي تأتي في إطار “خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم