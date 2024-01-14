الدرجات العلمية المخصصة تعزز كفاءة المخرجات التعليمية بالجامعات

جاء قرار إطلاق وتنفيذ مبادرة الدرجات العلمية المُخصّصة ذاتيًا في عدد من الجامعات بالسعودية، بهدف مواكبة أفضل الممارسات التعليمية العالمية المتبعة، والارتقاء بكفاءة المخرجات التعليمية في الجامعات المحلية.

ضبط جودة البرامج

وبدأت عدد من الجامعات فعليًا في تنفيذ مبادرة الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيًا، والتي تعد إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات.

ومن أبرز هذه الجامعات، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي أعلنت مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، إطلاق برنامج “الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا” لطالبات مرحلة البكالوريوس، متضمنًا (6) تخصصات أكاديمية فرعية.

وتعمل الجامعات السعودية بالشراكة مع مجلس شؤون الجامعات على مراجعة وتقييم المبادرة، لضبط جودة البرامج وموائمتها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

مزايا مبادرة الدرجات العلمية

ولمبادرة الدرجات العلمية المُخصّصة ذاتيًا مزايا كبيرة، فيُسهم تنفيذها في منح الطلبة القدرة على تنويع الخطط الدراسية أثناء المرحلة الجامعية وفق رغباتهم، بما يزيد من مستوى المعارف والمهارات لديهم.

كما تسهم مبادرة الدرجات العلمية المخصصة في ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.

وتتيح المبادرة المجال للطلبة لاختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب رغباتهم الدراسية، وبما يسهم في رفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، ومن هنا تكون زيادة القدرة التنافسية لخريجي الجامعة.

وتستهدف مبادرة الدرجات العلمية المخصصة تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل: (التخصص الفرعي (minor)، والتخصص المزدوج (Double major)، بالإضافة إلى أنماط أخرى يجري تطبيقها بشكل مرحلي.