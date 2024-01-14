الدرعية.. معلمٌ تاريخي يجذب الوزراء والنجوم

تُعد الدرعية التاريخية، أحد أهم وأبرز المعالم التاريخية والتراثية في المملكة، خاصة بعد تسجيلها في قائمة التراث العالمي التابعة لـ “اليونيسكو” في العام 2010م، إضافة إلى افتتاح عدد من المشاريع التراثية فيها.

وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى، وكانت عاصمة لها، وشكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، فأصبحت قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار الإمام تركي بن عبد الله، الرياض، مقراً جديداً للحكم.

زيارة الوزراء والنجوم

باتت الدرعية وأحياؤها التراثية اليوم، مقصدًا للوزراء والشخصيات الهامة، وأيضا النجوم في مختلف المجالات، وكذلك الأندية العالمية، يأتي في مقدمتهم نجما كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قرر الزيارة لها بعد انضمامه إلى النادي العاصمي النصر.

وأعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال وقت سابق، عن سعادته الكبيرة بزيارة الدرعية التاريخية، بعدما قام بزيارة خاصة لها، ونشر آنذاك عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، عددًا من الصور برفقة عائلته وأولاده؛ حيث أظهرت الصور سعادة أسرة الدولي الأرجنتيني خلال تواجدهم في المملكة.

وعلّق ميسي على زيارته للدرعية التاريخية بقوله: “ذكرى رائعة، أمضيت يوماً مثيراً في استكشاف الدرعية مع عائلتي، مسقط رأس الدولة السعودية وموطن 300 عام من التاريخ”.

وبعد انتقاله إلى العاصمة السعودية، وعقب أيام قليلة، زار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فعالية ليالي الدرعية، قبل أن تتداول مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين وبكثافة فيديو يظهر لحظة وصول نجم نادي النصر إلى الدرعية، حيث كان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي في استقباله.

الأندية العالمية

آخر الزيارات للمدينة التاريخية العريقة، كانت للفريق الإسباني أتلتيكو مدريد، قبل خوضه مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في العاصمة السعودية الرياض.

وتحتضن الرياض، موطن الرياضة الحديث، وقبلة رياضيي العالم، كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة على التوالي، والتي تشهد أيضا مواجهة أخرى تجمع أوساسونا بالنادي العريق برشلونة، على أن تقام مواجهة النهائي مساء الأحد الرابع عشر من يناير الجاري.

زيارة نجوم أتلتيكو مدريد، لم تكن الأولى ولا الأخيرة، حيث سبق وأن زار فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الدرعية، على هامش منافسات كأس الدرعية للتنس، قبل أن يتناولوا وجبة الغداء في الموقع التاريخي.