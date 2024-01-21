الدفاع المدني يخمد حريقًا محدودًا في مدرسة بالخبر

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نجحت فرق الدفاع المدني في الخبر في إخماد حريق نشب في إحدى المدارس.
وأفادت المديرية العامة أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جراء الحادث ولله الحمد.