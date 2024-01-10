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الدفع إلزاميًّا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة ‏بدءًا من 15 يناير

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
الدفع إلزاميًّا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة ‏بدءًا من 15 يناير
المواطن - فريق التحرير

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قالت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار: إنه ‏بدءًا من 15 يناير 2024م يصبح الدفع إلزاميًّا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة.

تشديد هام

وأكدت المنصة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر ‏153).

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ولفتت إيجار إلى أنه ‏في حال عدم وجود عقد موثق في منصة إيجار لا يمكنك التسجيل في المنصة، ويلزم التوجه إلى وسيط عقاري ليتم إبرام العقد بين الطرفين.

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