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في ختام مرحلة المجموعات

الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢١ مساءً
الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن تشكيل الأخضر لمباراة السعودية ضد تايلاند، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

مباراة السعودية ضد تايلاند

وتنطلق مباراة السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة اليوم ترتيب المجموعة السادسة.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يكشف التشكيل

ويأمل مانشيني في الظهور بشكل مميز في مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم، والتأهل إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، فيما يسعى المنتخب التايلاندي لتحقيق نتيجة إيجابية، والوصول للأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل منتخب السعودية في مباراة اليوم، كالتالي؛ راغد نجار، عبدالله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، سالم الدوسري، مختار علي، فيصل الغامدي، فواز الصقور، عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف.

السعودية ضد تايلاند
تشكيل المنتخب – المصدر @SaudiNT

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