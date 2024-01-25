الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن تشكيل الأخضر لمباراة السعودية ضد تايلاند، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.
وتنطلق مباراة السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا.
وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة اليوم ترتيب المجموعة السادسة.
ويأمل مانشيني في الظهور بشكل مميز في مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم، والتأهل إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، فيما يسعى المنتخب التايلاندي لتحقيق نتيجة إيجابية، والوصول للأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي.
وجاء تشكيل منتخب السعودية في مباراة اليوم، كالتالي؛ راغد نجار، عبدالله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، سالم الدوسري، مختار علي، فيصل الغامدي، فواز الصقور، عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف.