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الذهب العالمي يرتفع.. والدولار يهبط

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
الذهب العالمي يرتفع.. والدولار يهبط
المواطن - واس

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شهدت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم بعض الارتفاع، إذ حققت نحو 10 دولارات في المعاملات الفورية.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.49% أو ما يعادل 9.98 دولارات ليصل إلى 2034.36 دولارًا للأونصة.

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أما العقود الآجلة، تسليم فبراير 2024، فزادت بنسبة 0.52% أو ما يعادل 10.4 دولارات، لتصل إلى 2038.15 دولارًا للأونصة.

في المقابل، هبط الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى 102.23.

من جهته، ارتفع البتكوين إلى 46 ألفا و400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

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