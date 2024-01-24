الرئيس التنفيذي لـ الاتحاد: لدينا ميزانية للميركاتو الشتوي

أكد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، دومينجوس أوليفيرا، أن الإدارة تعمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات محلية وأجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دومينجوس أوليفيرا يؤكد ضم صفقات بالشتاء

وقال دومينجوس أوليفيرا: “لدينا ما يكفي من ميزانية لفترة الانتقالات الشتوية؛ وسوف نستخدمها حتى نهاية هذا الشهر.. لدينا حالياً 10 لاعبين أجانب ولا نستطيع تسجيل سوى 8 في قائمة الدوري.. هذا ما يجب حله أولاً”.

وتابع خلال تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد: “نتوقع أن نستقطب لاعبين جددًا ونعزز من جودة الفريق وسوف نستقطب لاعبين سعوديين وأجانب، وذلك الأمر يعتمد على الفرص المتاحة والميزانية”.

وأضاف: “استقطابنا للاعبين جدد يعتمد على برنامج الاستقطاب، وهو غير فعال بالفترة الشتوية وسوف يكون متاحاً بالصيف.. ولكن بالنسبة للميزانية لدينا ما يكفي للميركاتو الشتوي؛ وسوف نستخدمها حتى نهاية الشهر”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “معسكر دبي نتائجه رائعة جداً؛ وسنركز على تنمية اللاعبين الشباب وإشراكهم في المعسكر، جماهير الاتحاد ستكون فخورة بمعسكر دبي، وتعاقد مع مدير رياضي يملك خبرة كبيرة ستعيد بالنفع على النادي”.

الاتحاد في دوري روشن

وخاض الاتحاد 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.