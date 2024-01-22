Icon

الرئيس الجزائري يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon عقوبة المساس بالنظام العام عبر مواقع التواصل تشمل السجن 5 سنوات Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية جيرونا في إشبيلية Icon أحلام : هدى حسين مدرسة رهف محمد الكبيرة Icon تفحم مركبة وإصابة شخص على الدائري الغربي بالرياض Icon وظائف شاغرة في البريد السعودي لمبتدئي الخبرة Icon مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا Icon إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان Icon صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين Icon محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحثا تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

الرئيس الجزائري يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٢ مساءً
الرئيس الجزائري يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما – حفظهما الله – لجمهورية الجزائر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
رد مانشستر سيتي على اهتمام الأندية السعودية بـ دي بروين

رد مانشستر سيتي على اهتمام الأندية السعودية بـ دي بروين

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟

الرئيس الجزائري يستقبل عبدالعزيز بن سعود

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.
فيما حضره من الجانب الجزائري معالي مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف
جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد
الرياضة

جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى...

الرياضة
تحول في وجهة بانيغا الجديدة
الرياضة

تحول في وجهة بانيغا الجديدة

الرياضة
مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة
الرياضة

مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم...

الرياضة
البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى
العالم

البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن...

العالم
وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك
وظائف

وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

وظائف
توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 %
السوق

توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة...

السوق
حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي
حساب المواطن

حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على...

حساب المواطن