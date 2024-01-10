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الرئيس الفلسطيني يحتد على بلينكن في لقاء متوتر: أصلحوا أنفسكم أولًا

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٠ مساءً
الرئيس الفلسطيني يحتد على بلينكن في لقاء متوتر: أصلحوا أنفسكم أولًا
المواطن - فريق التحرير

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شهد لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، بعض التوترات.

وطلب الطرف الفلسطيني بلهجة حادة من بلينكن، الضغط للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية: “إذا لم يكن عندكم القدرة على تحرير الأموال، فكيف ستكون عندكم القدرة للضغط على إسرائيل وتحقيق السلام والدولة الفلسطينية؟!”.

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من جانبه، كرر بلينكن المطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، فرد الجانب الفلسطيني، حسب “سكاي نيوز”: “عليكم إصلاح أنفسكم وسياستكم تجاه القضية الفلسطينية”.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، صرح عقب اللقاء، بأن “بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، والعيش في سلام وأمن”.

على الجانب الآخر، أطلق عباس تحذيرًا بخطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشدد على “الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية بشكل فوري.

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