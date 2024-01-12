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بعد ختام مؤتمر خدمات الحج والعمرة

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، بدء الأعمال التشغيلية لموسم حج 1445هـ من الآن.

الأعمال التشغيلية لحج 1445

ونشر الربيعة على حسابه بمنصة “إكس” مقطع فيديو يرصد فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة.

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وقال “برعاية خادم الحرمين الشريفين.. ختام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، شكرًا لزملائي على جهودهم المميزة، والشكر موصول لجميع الجهات المشاركة”.

وأضاف “من هذه اللحظة تبدأ الأعمال التشغيليّة لحج 1445هـ”.

وأقيم “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ، حيث شاركت فيه عدد من الوزارات بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

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