الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445

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أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، بدء الأعمال التشغيلية لموسم حج 1445هـ من الآن.
ونشر الربيعة على حسابه بمنصة “إكس” مقطع فيديو يرصد فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة.
وقال “برعاية خادم الحرمين الشريفين.. ختام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، شكرًا لزملائي على جهودهم المميزة، والشكر موصول لجميع الجهات المشاركة”.
وأضاف “من هذه اللحظة تبدأ الأعمال التشغيليّة لحج 1445هـ”.
وأقيم “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ، حيث شاركت فيه عدد من الوزارات بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.
برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- 🇸🇦
ختام #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة في نسخته الثالثة، شكرًا لزملائي على جهودهم المميّزة، والشكر موصول لجميع الجهات المشاركة.
من هذه اللحظة تبدأ الأعمال التشغيليّة لحجّ 1445هـ 🕋 pic.twitter.com/G9SZv0Vwe7
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) January 12, 2024