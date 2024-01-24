الرز المديني يعكس أصالة طهي المطبخ السعودي

يعكس التنوع اللافت لأصناف وأطباق موائد السعوديين عمق تراث البلاد، فضلًا عن أصالة فنون الطهي المتوافرة في المطبخ السعودي، فيما تعد المائدة الحجازية جزءًا أصيلًا من ذلك المطبخ الذي يتميز بأطباقه الشهية، إذ تتميز تلك المائدة مثلًا بطبق الرز المديني الذي يشتهر في المدينة المنورة، ويفضّل سكانها تناوله بصفة شبه دائمة.

قيمة ثقافية

إذ يتميز الرز المديني إلى جانب قيمته الثقافية في نفوس أهل المدينة بمكونات طهي مختلفة عن طبق الرز المتعارف عليه إذ يحتوي على البهارات، والتوابل، بجانب الزعفران، والسمن البري البلدي، وفي بعض الأحيان يضاف إليه ماء الورد، فيما يختلف مذاقه عن الرز المعروف بـ الكبسة، أو ما يسمى في أحيان “الرز العربي”.

وفي السياق ذاته، يرى طباخو المدينة المنورة أن طبق الرز المديني الذي صنف أخيرًا طبقًا مناطقيًّا خاصًّا بالمدينة ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”، التي أطلقتها هيئة فنون الطهي أخيرًا، ما زال يتمتع بنسبة إقبال لافتة، وخاصة في المناسبات، إذ يأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة اختيارات أهالي المنطقة.

الرز المديني

من جهته، قال الطاهي بكران، بحسب “العربية. نت”، إن الرز المديني يطهى عادة مع اللحم، وجرت تسميته بالمديني نظرًا إلى ما اكتسبه من شهرة لافتة في المناطق المجاورة خاصة مدينتي مكة والمدينة، فيما كان سابقًا يطلق عليه بالرز العربي.

يشير الرجل الذي خَبر أسرار المهنة منذ 40 عامًا إلى أن حجم الطلب طيلة العام على الرز المديني لا تزال مرتفعة، خاصة في مواسم الزواجات والمناسبات، إذ يفضلونه أهالي المدينة المنورة بنسبة 50% عن غيره، نتيجة مذاقه اللذيذ حسب ما يقول.