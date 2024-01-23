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الفترة من 25 إلى 26 فبراير المقبل

الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٠ مساءً
الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة
المواطن - واس

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن تنظيمه لمنتدى “الالتزام البيئي “2024، في العاصمة الرياض، في الفترة ما بين 25 إلى 26 فبراير المقبل.

منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز سعد المطرفي أن المنتدى سينطلق في نسخته الأولى بمفهوم جديد يكشف عن مستقبل أكثر إشراقًا للبيئة، مشيرًا إلى عدد الخبرات العالمية والمحلية المشاركة في جلسات المنتدى، للنقاش حول أحدث التقنيات البيئية والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.

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ونوه بأن المنتدى سيقدم تجربة غير تقليدية لزواره خلال يومي العرض، انطلاقًا من استهداف مشاركة الشباب والمجتمع في تجربة تفاعلية تحت مسمى “مقهى الاستدامة”، إضافة إلى ورش العمل الخاصة بهما والتي سيثريها متحدثون ذوو خبرات عريضة في المجال.

أبرز الابتكارات التقنية المتطورة

وبين المتحدث الرسمي لمركز الالتزام البيئي، أن المنتدى سيمنح الفرصة للزوار للتعرف على أبرز الابتكارات التقنية المتطورة التي تعزز الحفاظ على البيئة، وتفتح المجال لمشاركة فعّالة للقطاع الخاص سواء بتبنيها في المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة، أو في الاستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي، وانعكاس ذلك على الاستدامة البيئية وتحسين جودة الأوساط البيئية الماء والهواء والتربة وبالتالي رفع مستوى جودة الحياة داخل المملكة.

ويهدف المنتدى في نسخته الأولى، إلى تسليط الضوء على عدد من المحاور والمواضيع الإستراتيجية المهمة التي تتعلق بالاستدامة البيئية، منها مساهمة القطاع الحكومي والخاص في خلق مستقبل بيئي أكثر إشراقًا، وكيف سيتم تحقيق الأهداف البيئية للمملكة المتوافقة مع رؤية 2030، وفق أفضل الممارسات العالمية.

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