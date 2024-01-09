تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027 الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار عقوبات على صاحب العمل حال تمكينه عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا أكبر حديقة ترفيهية بالعالم قريبًا في السعودية جولة وزير الخارجية الأمريكي بالشرق الأوسط لاحتواء أزمة غزة التأمينات: ضم الخدمة يحسن مبلغ المعاش التقاعدي تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي منتجات google
توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني تدني درجات الحرارة في الرياض اليوم لأدنى مستوى لها في هذا الموسم.
وقال الحصيني : الحرارة فجر اليوم الثلاثاء 1445/6/27هـ الساعة ” 6 ” أقل حرارة في العاصمة الرياض (5) وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1445هـ، أما أعلى درجة حرارة فكانت في جدة (24) بينما سجلت المدينة (16) والدمام (12).
وتابع الحصيني : متوقع – إن شاء الله أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان ولا يستبعد جنوب منطقة مكة وقد تمتد الأمطار على أجزاء من عُمان واليمن.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.