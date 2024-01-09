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الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني تدني درجات الحرارة في الرياض اليوم لأدنى مستوى لها في هذا الموسم.

درجات الحرارة في الرياض

وقال الحصيني : الحرارة فجر اليوم الثلاثاء 1445/6/27هـ الساعة ” 6 ” أقل حرارة في العاصمة الرياض (5) وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1445هـ، أما أعلى درجة حرارة فكانت في جدة (24) بينما سجلت المدينة (16) والدمام (12).

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وتابع الحصيني : متوقع – إن شاء الله أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان ولا يستبعد جنوب منطقة مكة وقد تمتد الأمطار على أجزاء من عُمان واليمن.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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