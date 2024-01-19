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الرياض تسجل أعلى كمية أمطار في 24 ساعة

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١١ مساءً
الرياض تسجل أعلى كمية أمطار في 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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سجلت منطقة الرياض أعلى كمية أمطار شهدتها المملكة خلال 24 ساعة بحسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح المركز أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية سجلت أعلى كمية أمطار تقدر بحوالي 0.4 ملم فيما سجلت كل من الأفلاج والمجمعة 0.2 ملم.

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أما منطقة عسير فقد جاءت في المرتبة الثانية حيث سجلت محطة الرصد في أبها – الشعف حوالي 0.2 ملم.

خريطة الأمطار اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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