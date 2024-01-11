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وسط حالة من الاستقرار

الرياض تشهد أجواء دافئة غدًا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٨ مساءً
الرياض تشهد أجواء دافئة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن محلل الطقس عادل القازنلي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الرياض ستشهد غدًا الجمعة، أجواء دافئة خلال النهار.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق السعودية.

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في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

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