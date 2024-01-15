الرياض ستصبح عاصمة العالم الرمزية بحلول عام 2030

أكد موقع المجلس الروسي للشؤون الدولية، أن استضافة السعودية لمعرض إكسبو يتناسب مع الصورة الجديدة للعالم، وتأمل الرياض أن يؤدي الاستثمار الضخم في بنيتها التحتية، من النقل العام إلى الأعمال والتعليم والفنون، إلى تعزيز عرضها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030.

إكسبو الرياض سيتفوق على الجميع

ونوه المجلس الروسي للشؤون الدولية، أن إقامة معرض إكسبو 2030 في الرياض يعد تأكيدًا آخر على التغيرات السياسية والاقتصادية الجذرية على المسرح العالمي، وتحديًا خطيرًا للسعودية، واستمرارًا لمشروع المملكة الإصلاحي للانفتاح على العالم. حيث ستشهد السعودية إقامة حدث على نطاق عالمي سيجذب عشرات الملايين من الزوار الحقيقيين ومليار زائر افتراضي.

وأشار الموقع إلى أن المملكة العربية السعودية ستراهن من خلال إكسبو على اقتصادها، وستنشئ أول معرض ميتافيرس على الإطلاق، يتفوق على جميع النسخ السابقة من المعرض العالمي ويخلق تجربة استثنائية للزوار .

الرياض أسرع عواصم العالم نموًّا

ووصف الموقع نتائج التصويت للفائز باستضافة المعرض بغير المسبوقة، لأن السعودية حصلت على ثلثي الأصوات المطلوبة في الجولة الأولى، وعادة ما يتم في جولتين على الأقل، وأكد المجلس الروسي أن سبب فوز السعودية الحقيقي بحق استضافة إكسبو 2030 هو قوة الإقناع. قد يهمّك أيضاً ريف يوضح سبب رفض دراسة جدوى أحد المشاريع وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وتعد مدينة الرياض هي واحدة من أسرع العواصم نموًّا في العالم ومدينة مزدهرة. يتضمن جزء من المخطط الرئيسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحولها عرضًا مدعومًا من الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 بميزانية قدرها 7.2 مليار يورو. وتستهدف معارض إكسبو العالمية، أحداث عالمية تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية وخلق مساحة ديناميكية لتفعيل التغيير، بحسب موقع “يورو نيوز”.

شعار إكسبو 2030

يأتي شعار إكسبو 2030 حقبة التغيير: “معا نستشرف المستقبل”، حيث يتصور عالمًا فيه استشراف المستقبل بشكل أفضل، وسيتضمن جناحًا واحدًا لكل دولة تشارك في إطار التزام “أمة واحدة، جناح واحد”. سيكون ركن التغيير التعاوني (C3) منطقة مخصصة لتحفيز الابتكار ودعم الشباب للجيل القادم من رواد الأعمال. تحتل مبادرة “صفر كربون” الخاصة بمعرض إكسبو السعودي 2030 مركز الصدارة في العرض وتهدف بشكل طموح إلى تحقيق الحياد الكربوني وتقليل انبعاثات الكربون. كما أنها تعمل على تطوير البنية التحتية المستدامة للنقل، وتعزيز نموذج الاقتصاد الدائري، وتعزيز المباني الموفرة للطاقة.

أول معرض يعمل بالطاقة النظيفة وبدوره خصص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالفعل مبلغ 2.5 مليار دولار للمبادرات الخضراء في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشر المقبلة. ومن خلال نهج راسخ تجاه الاستدامة، يسعى عرض الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 إلى البناء على نهج التزام البلاد بمستقبل أخضر. وتطمح الرياض في أن تصبح أول معرض سلبي للكربون من خلال تزويد موقع الحدث بالكامل بالطاقة النظيفة. وتقوم المدينة أيضًا بتطوير معايير صارمة لكفاءة استخدام الموارد فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وإدارة النفايات وإعادة تدويرها. وفي الوقت نفسه، تخطط الرياض للعمل مع الدول المشاركة للاستفادة من الحدث كمنصة لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

حدث عالمي سيجذب 40 مليون زائر