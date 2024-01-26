الزكاة تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية وصل إلى الرياض قادمًا من الصين .. موعد مباراة النصر وإنتر ميامي تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية، التي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها، وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، مما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاطلاع على القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).