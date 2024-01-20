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ضمن بطولة نادي الوحدة الودية والمقامة في الإمارات

الزمالك يتعثر وديًا أمام الوحدة الإماراتي

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٧ مساءً
الزمالك يتعثر وديًا أمام الوحدة الإماراتي
المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري للخسارة وديًا اليوم ضد نادي الوحدة الإماراتي، وذلك ضمن بطولة نادي الوحدة الدولية الودية والمقامة حاليًا في الإمارات.

الزمالك ضد الوحدة

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الناديين.

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ومع بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب منصور سعيد الهدف الأول لنادي الوحدة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ47.

الزمالك ضد الوحدة الإماراتي - 1

وعند حلول الدقيقة الـ72 سجل الوحدة الهدف الثاني عبر اللاعب باكاييف، ثم أضاف الفريق الإماراتي الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد نور الله.

وسجل اللاعب محمد أشرف ” روقا” الهدف الوحيد للفريق الأبيض في الدقيقة الـ 87.

يذكر أن نادي الوحدة تأهل لنهائي البطولة الودية، حيث سيواجه نادي الاتفاق مساء الأربعاء المقبل.

الزمالك ضد الوحدة الإماراتي - 1

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