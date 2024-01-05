السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل

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رفض المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، فكرة تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في الفترة الماضية.
وبحسب ما ذكرته شبكة Uol البرازيلية فإن جيسوس هدف رئيسي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعدما جدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2026.
وقال الصحفي البرازيلي “جواو جيليريمي”: “جيسوس رفض تدريب منتخب البرازيل لأنه ليس مدرب مؤقت، بل هو سعيد مع الهلال”.
وكان جيسوس عاد لتدريب الهلال في صيف 2023 قادمًا من نادي فنربخشة التركي، كما سبق له تدريب نادي فلامنجو البرازيلي خلال الفترة من 2019 حتى 2020.