السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة

حذرت النيابة العامة مجددًا من تعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا.

عقوبة إتلاف المرافق العامة

وأكدت النيابة أن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر نظام حمايتها عقوبات جزائية حال ارتكاب أي من ذلك.

وأضافت أن من يتعمد إتلاف أي من التمديدات أو منشآت المرافق العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.