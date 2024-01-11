السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة

خالد الفيصل يوجه بالتوسع في استخدام التقنية بمكة فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات أوضاع غزة سقوط مئات القتلى جراء فيضان نهر الكونغو مرآة الذكاء الاصطناعي تتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة 7 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان استشهاد 116 صحفيًا في العدوان الإسرائيلي على غزة أهالي غزة يشكرون السعودية على المساعدات الإغاثية: خففت معاناتنا التجارة تستدعي 1114 شاحنًا من أيكيا
حذرت النيابة العامة مجددًا من تعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا.
وأكدت النيابة أن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر نظام حمايتها عقوبات جزائية حال ارتكاب أي من ذلك.
وأضافت أن من يتعمد إتلاف أي من التمديدات أو منشآت المرافق العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.