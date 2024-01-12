السجن عام وغرامة 500 ألف ريال عقوبة إهمال كبار السن

أكدت المحامية نورة الوندة، أن العناية بكبير السن هي مسؤولية أسرته، لافتة إلى أن عقوبة إهماله هي السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.

عقوبة إهمال كبار السن

وأوضحت الوندة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن النظام حدد حماية كبار السن ورعايتهم تقع على عاتق أسرهم بشكل تدريجي، وفقًا للمادة السادسة من النظام.

وأضافت أن عقوبة إهمال رعاية كبير السن قد تصل إلى السجن سنة كاملة وغرامة 500 ألف ريال، لافتة إلى أنه إذا ترتب على هذا الإهمال أي أمور أخرى فيعتبر جريمة ومخالفة تستوجب عقوبة أخرى مشددة تحددها المحكمة.

وتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بكبار السن بهدف تحسين مستوى معيشتهم، ورعايتهم بشكل كامل.