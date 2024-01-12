استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي جديد على دير البلح شرط احتساب الأرملة كأسرة مستقلة في الضمان الاجتماعي النصر يسعى لرحيل فوفانا و3 عروض لضمه السجن عام وغرامة 500 ألف ريال عقوبة إهمال كبار السن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة خطيب المسجد النبوي يحذر من الغفلة ويعدد طرق النجاة منها خطيب المسجد الحرام: أتقنوا أعمالكم فهذا من أصول الدين الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445 البوسنة والهرسك تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول مواعيد مباريات منتخب السعودية بكأس آسيا 2023
أكدت المحامية نورة الوندة، أن العناية بكبير السن هي مسؤولية أسرته، لافتة إلى أن عقوبة إهماله هي السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.
وأوضحت الوندة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن النظام حدد حماية كبار السن ورعايتهم تقع على عاتق أسرهم بشكل تدريجي، وفقًا للمادة السادسة من النظام.
وأضافت أن عقوبة إهمال رعاية كبير السن قد تصل إلى السجن سنة كاملة وغرامة 500 ألف ريال، لافتة إلى أنه إذا ترتب على هذا الإهمال أي أمور أخرى فيعتبر جريمة ومخالفة تستوجب عقوبة أخرى مشددة تحددها المحكمة.
وتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بكبار السن بهدف تحسين مستوى معيشتهم، ورعايتهم بشكل كامل.
فيديو | المحامية نورة الوندة: السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.. عقوبة إهمال كبير السن وعدم العناية به #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/VH8qtSO53j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2024