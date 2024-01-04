السجن والغرامة عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبهة جنائية بالشركات انطلاق رالي داكار السعودية 2024 غدًا توقف مفاوضات بوكا جونيورز مع بانيغا وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة
أكدت النيابة العامة أن نظام الشركات الحسابات المالية أحاط بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.
ولفتت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الخميس، إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية ستتم معاقبته.
وبينت أن العقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.