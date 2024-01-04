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السجن والغرامة عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبهة جنائية بالشركات

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤١ مساءً
السجن والغرامة عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبهة جنائية بالشركات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة أن نظام الشركات الحسابات المالية أحاط بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.

معاقبة

ولفتت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الخميس، إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية ستتم معاقبته.

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وبينت أن العقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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