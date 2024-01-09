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يُشكل جناية على المجتمع

السجن والغرامة عقوبة كل من يقدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل للسعودية

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٧ مساءً
السجن والغرامة عقوبة كل من يقدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل للسعودية
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المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة أن تقديم أي مساعدة أو خدمة للمُتسلل إلى المملكة يُشكل جناية على المجتمع، وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة، وتُعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

سجن وغرامة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، اليوم الثلاثاء: “كل من قدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل إلى المملكة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى عقوبات مشددة أخرى”.

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