السجن والغرامة عقوبة كل من يقدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل للسعودية

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أكدت النيابة العامة أن تقديم أي مساعدة أو خدمة للمُتسلل إلى المملكة يُشكل جناية على المجتمع، وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة، وتُعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، اليوم الثلاثاء: “كل من قدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل إلى المملكة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى عقوبات مشددة أخرى”.