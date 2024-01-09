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الواقعة حدثت تحت الإكراه والتهديد في منطقة نائية

السجن 15 عامًا لممثل مسرحي خطف إحدى معجباته وهتك عرضها بالكويت

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٣ مساءً
السجن 15 عامًا لممثل مسرحي خطف إحدى معجباته وهتك عرضها بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عامًا على ممثل مسرحي بتهمة خطف وهتك عرض فتاة.

هتك عرض

وبحسب ما نشرت صحيفة المجلس الكويتية، فإن المتهم كان قد قام بخطف إحدى معجباته بالحيلة، ثم هتك عرضها تحت الإكراه والتهديد في منطقة نائية.

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تخفيف العقوبة

وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم بالسجن 20 عامًا، إلا أن المتهم استأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى 15 عامًا.

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