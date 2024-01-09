توضيح من مساند بشأن تكلفة نقل الخدمات والحد الأعلى للتكلفة كشف حقيقة مرض وزير الدفاع الأمريكي وسبب دخوله المستشفى مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية في الإكوادور خلال بث مباشر السجن 15 عامًا لممثل مسرحي خطف إحدى معجباته وهتك عرضها بالكويت وسم نقل المديونية يكشف معاناة طالبي السكن السفير السعودي ببريطانيا: أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية التعليم: حركة النقل الخارجي الحالية هي الأخيرة وفق الآلية الحالية أمر يُزعج سالم الدوسري بعد الطرد بـ مباراة السعودية وفلسطين وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عامًا على ممثل مسرحي بتهمة خطف وهتك عرض فتاة.
وبحسب ما نشرت صحيفة المجلس الكويتية، فإن المتهم كان قد قام بخطف إحدى معجباته بالحيلة، ثم هتك عرضها تحت الإكراه والتهديد في منطقة نائية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم بالسجن 20 عامًا، إلا أن المتهم استأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى 15 عامًا.