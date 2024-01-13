السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة تشغيل مخالفي الإقامة والعمل

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أعلن الرائد خالد الكريديس متحدث شرطة الرياض، أن كل من يشغل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ويتستر عليهم مخالف للنظام، مؤكدًا أن التبليغ عن المخالفين واجب وطني.
وأضاف الكريديس في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن عقوبة كل من يشغل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ويتستر عليهم هي السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال والتشهير به.
وكانت وزارة الداخلية أكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة تعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، والاتصال على الرقم 999 و 996 من بقية مناطق المملكة.
فيديو | "التبليغ عن المخالفين واجب وطني"..
متحدث شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس: السجن 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال والتشهير عقوبة كل من يشغل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ويتستر عليهم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/H3uqn9bia6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2024