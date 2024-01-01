السديس: سلمان بن سلطان خير خلف لخير سلف وحريصون على التناغم لإثراء تجربة الزائرين

‏بيَّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أن ولاة الأمر -حفظهم الله- وضعوا الثقة في صاحب السمو الملكي الأمير: سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز؛ بتعيينه أميرًا على منطقة المدينة المنورة، فهو خير خلف لخير سلف.

الارتقاء بالمنظومة الدينية وخِدماتها

‏وقال رئيس الشؤون الدينية خلال لقاء المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، سمو الأمير: فيصل بن سلمان، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة، جمعًا من المواطنين؛ أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والأئمة والمؤذنين والمنسوبين؛ يؤكدون لسمو أمير منطقة المدينة المنورة الكريم: السمع والطاعة، مستشهدًا بقول المصطفى ﷺ: «مَن يُطِعِ الأمِيرَ فقَدْ أطَاعَنِي، ومَن يَعْصِ الأمِيرَ فقَدْ عَصَانِي» [أخرجه البخاري]، مؤكدًا أن هذا المنهج؛ هو منهج أهل السنة والجماعة، وعليه قام هذه البلاد المباركة؛ المملكة العربية السعودية.

‏وتابع قائلًا: إن رئاسة الشؤون الدينية ومنسوبيها مع سموه الكريم على قلب رجل واحد؛ في خدمة مسجد رسول الله ﷺ وزائريه، والارتقاء بالمنظومة الدينية وخِدماتها؛ وتعضيد التكامل والتناغم مع إمارة المدينة المنورة؛ لإثراء تجربة الزائرين دينيًا.

التهنئة بالثقة الملكية

وجدد رئيس الشؤون الدينية باسمه واسم أصحاب الفضيلة؛ أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، ومنسوبي الرئاسة؛ التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير: سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز؛ على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، داعيًا الله أن يوفق سموه ويسدده في مهمته الجديدة، ويعينه على تقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتحقيق آمال وطموحات المدينة المنورة وأهلها وزائريها، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقدم رئيس الشؤون الدينية هدية تذكارية لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، خلال زيارته للمسجد النبوي فور وصوله المدينة المنورة؛ والتشرف بالسلام على الرسول ﷺ.