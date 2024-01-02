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ضمن ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين

السديس: نهدف للقضاء على الفتاوى الشاذة والانتقال للرقمنة

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
السديس: نهدف للقضاء على الفتاوى الشاذة والانتقال للرقمنة
المواطن - فريق التحرير

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‏استعرضت اللجنة العلمية لندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما”، بنسختها الثانية، والتي ستقام بموافقة سامية لأول مرة في رحاب المسجد النبوي الاستعدادات لإقامة الندوة، والبحوث والأوراق التي ستقدم فيها، إلى جانب برامج الندوة، وتفاصيل إقامة المعرض المصاحب لها.

إيصال رسالة الحرمين

‏وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العلمية للندوة، بمكتبه بوكالة المسجد النبوي؛ أن إقامة هذه الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي؛ تأتي امتدادًا لجهود قادة هذه البلاد في خدمة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالتهما السامية إلى العالم كله، وفق المنهج الوسط المعتدل المستمد من كتاب الله- عز وجل- وسنة نبيه محمد ﷺ.

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‏وأوضح: أن الموافقة السامية على إقامة هذه الندوة؛ دعم كبير للتحول في أساليب الفتوى وتيسيرها، ورقمنتها، والقضاء على الفتاوى الشاذة؛ بجهود تكاملية بين رئاسة الشؤون الدينية والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي ما تمثل عامل نجاح وتميز للندوة باعتبار الرئاستين المرجعية المعتمدة في تحقيق المنهج الصحيح للفتوى في الحرمين الشريفين.

فتوى في الحرمين الشريفين

‏وقد نُظمت في وقت سابق النسخة الأولى من الندوة تحت عنوان: “الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما” في المسجد الحرام، وتجيء أهمية انعقاد الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي، تجسيدًا لمنزلة المكان الذي شهد التشريعات والوقائع والأحكام؛ ولإثراء موضوع الفتوى من أهل الاختصاص؛ بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين وأداء شعائرهم التعبدية بالنفع، خصوصًا أن للفتوى دورًا مهمًّا في إيضاح العلوم الشرعية، وأداء الشعائر والمناسك على أكمل وجه؛ وفق سنن الهدى، في يسر ووسطية واعتدال.

 

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