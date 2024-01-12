السعودية الأنسب لبناء سلسلة إمداد عالمية للمعادن

دعا نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، لضرورة تشكيل سلسلة إمداد للمعادن تراعي الاستدامة وتسهم في تحقيق القيمة العالمية من استخلاص المعادن، خاصةً في المناطق التي تمتلك موارد معدنية هائلة يحتاجها العالم.

وقال خلال مشاركته في جلسة باليوم الثاني لمؤتمر التعدين الدولي: “يجب أن تستثمر السلسلة بشكل عادل في جميع المراحل، لضمان المشاركة العادلة واستقرار سلاسل الإمداد على المدى المتوسط والبعيد”.

وأضاف: “المملكة هي المكان الأنسب لبناء سلسلة إمداد عالمية مستدامة للمعادن، بفضل الموقع المميز الذي يتوسط العالم، بالإضافة لما لديها من موانئ مترابطة في الشرق والغرب، ما يوفر المرونة ويواجه أي تدخلات غير متوقعة.

وأردف: “ستشمل السلسلة أعمال المناجم ومنتجي المعادن، والمستخدمين، والشركات المتوسطة التي تربط كلا الجانبين، مع التأكيد على أهمية الجانب الإنساني فيها مع تطوير الكوادر البشرية خاصة في مناطق أعمال المنجم الأولية، الذي يتطلب صنع سلسلة الاستدامة والمرونة”.