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السعودية تؤكد حرصها البالغ لوحدة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
السعودية تؤكد حرصها البالغ لوحدة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها
المواطن - واس

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أكدت المملكة العربية السعودية حرصها البالغ لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها.

مبادئ حسن الجوار

وشدّدت في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.

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