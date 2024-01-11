التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا لقطات ليلية من أجواء الهدا من هي يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تُدير مباراة في كأس أسيا؟ جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية الاتفاق يستهدف ضم نجم تشيلسي السعودية تؤكد حرصها البالغ لوحدة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى الحماية الاجتماعية تباشر حالة سيدة كبيرة في السن تسكن وحيدة بالطائف يوشيمي ياماشيتا تُدير مباراة أستراليا والهند
أكدت المملكة العربية السعودية حرصها البالغ لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها.
وشدّدت في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.