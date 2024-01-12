السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين

وحصلت المملكة العربية السعودية على استثمارات في رأس المال الاستثماري أكبر من منافسيها الإقليميين، حيث عززت الصناديق المدعومة من الحكومة الإنفاق في هذا القطاع، بحسب “بلومبرغ”.

وجمعت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق وما يزيد قليلًا عن نصف إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري الذي تم جمعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023، وفقًا لمنصة بيانات رأس المال الاستثماري Magnitt ومقرها دبي.

أصول صندوق الاستثمارات العامة

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 79 شركة وخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل. وفي عام 2023، كان لديه سلسلة من الإطلاقات الناجحة والشراكات الهادفة، مما عزز مكانته كواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم مع أصول تزيد على 700 مليار دولار.

وفيما يلي ملخص لعمليات الإطلاق والشراكات رفيعة المستوى التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، والتي تدفع اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى آفاق جديدة.

الشركات الناشئة

دخلت شركة دان السوق التجاري، لترويج السياحة البيئية والسياحة الزراعية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تساهم الشركة التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بحلول عام 2030. وتم إطلاق تاسارو لاستثمارات النقل Tasaru Mobility Investments لتعزيز النظام البيئي للسيارات والتنقل في المملكة العربية السعودية.

وستقوم الشركة بتطوير وتشغيل منتجعات ونُزل راقية بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع المجتمع المحلي. وكشف صندوق الاستثمارات العامة أيضًا أن المشروع الأول للشركة سيكون في منطقة الأحساء، على مساحة 1.8 مليون متر مربع، ويضم منتجعًا بيئيًّا ومنتجعًا زراعيًّا.

استثمارات الصندوق في الأسهم

وقام صندوق الاستثمارات العامة أيضًا باستثمارات كبيرة في العديد من الكيانات العالمية هذا العام إلى جانب إطلاق هذه الشركات. ففي ديسمبر/ كانون الأول، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة في فنادق روكو فورتي ومقرها المملكة المتحدة. وتتماشى الاتفاقية مع خطط الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة عالميًّا والحصول على عوائد على المدى الطويل.

وفي نوفمبر الماضي، اشترى الصندوق أيضًا حصة 10% في مطار هيثرو، الأكبر في أوروبا، من شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال. ويعد مطار هيثرو أحد أكبر منصات الحركة الجوية في العالم، حيث يربط المملكة المتحدة بالشركاء التجاريين العالميين للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي.

تفاؤل بالاقتصاد السعودية في 2024

وفي سياق متصل، رفع الصندوق، في نوفمبر الماضي، حصصه في شركة صناعة السيارات الفاخرة أستون مارتن إلى 20.5 في المائة من 17.9 في المائة.

وجاء التحرك الصعودي لصندوق الاستثمارات العامة من خلال خلق المزيد من فرص الشركات الناشئة، مما يبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد السعودي في 2024، بل يدفع أيضًا القوى العاملة في المملكة العربية السعودية إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية 2030.