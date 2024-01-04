350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر السعودية تدرس إصدار سندات دولية بعملات مختلفة أرقام كريستيانو رونالدو في عامه الأول مع النصر إدارة روما تُقرب سبينازولا من دوري روشن إدراج أسهم إم بي سي في السوق الرئيسية الاثنين المقبل دي بروين منفتح على الانضمام للدوري السعودي 350 مليون ريال قيمة مساعدات مركز الملك سلمان لغزة
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي، هاني المديني، أن خطة الاقتراض تركز على تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورسائل ميزانية المملكة كانت واضحة بالتوسع في الإنفاق لتسريع المشاريع المستهدفة في الرؤية.
وتابع في مقابلة “العربية Business”، أن العجز في الميزانية السعودية لعام 2024 “عجز اختياري”، بحسب قول وزير المالية محمد الجدعان، وليس بسبب الانخفاض في الإيرادات.
وأضاف أن المملكة في منتصف الطريق نحو تنفيذ رؤيتها لعام 2030 حيث مضت 7 سنوات على إطلاقها ومتبقي نحو 7 سنوات والسنوات السابقة تخللها الكثير من الإنجازات، وتم تحقيق عدد من المستهدفات، والحكومة لديها اليوم قدرة على تنفيذ المشروعات أكثر من عام 2016؛ ولهذا تم اتخاذ القرار بتسريع إنشاء المشروعات والتوسع في الإنفاق، ومن ثم كان هذا العجز الاختياري في الميزانية.
أوضح أن الدين العام هو جزء من السياسة المالية للمملكة مثل الإيرادات والمركز الوطني لإدارة الدين وضع خطة الاقتراض لتلبية هذا العجز في الميزانية للعام الجاري والمقدر بنحو 79 مليار ريال، متضمنا سداد أصل الدين الذي كان 40 مليار ريال، وتم إعادة تمويل نحو نصفه خلال العام الماضي والأعوام السابقة.
وقال: إن إجمالي الاحتياجات التمويلية نحو 100 مليار ريال، وتم تنفيذ خطة الاقتراض قبل موعدها في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تم تنفيذ عمليات تمويل استباقية للعام 2024 بنحو 14 مليار ريال فأصبح إجمالي المتبقي من الخطة نحو 86 مليار ريال.