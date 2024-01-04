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العجز في الميزانية لعام 2024 اختياري

السعودية تدرس إصدار سندات دولية بعملات مختلفة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٥ مساءً
السعودية تدرس إصدار سندات دولية بعملات مختلفة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي، هاني المديني، أن خطة الاقتراض تركز على تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورسائل ميزانية المملكة كانت واضحة بالتوسع في الإنفاق لتسريع المشاريع المستهدفة في الرؤية.

عجز اختياري

وتابع في مقابلة “العربية Business”، أن العجز في الميزانية السعودية لعام 2024 “عجز اختياري”، بحسب قول وزير المالية محمد الجدعان، وليس بسبب الانخفاض في الإيرادات.

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وأضاف أن المملكة في منتصف الطريق نحو تنفيذ رؤيتها لعام 2030 حيث مضت 7 سنوات على إطلاقها ومتبقي نحو 7 سنوات والسنوات السابقة تخللها الكثير من الإنجازات، وتم تحقيق عدد من المستهدفات، والحكومة لديها اليوم قدرة على تنفيذ المشروعات أكثر من عام 2016؛ ولهذا تم اتخاذ القرار بتسريع إنشاء المشروعات والتوسع في الإنفاق، ومن ثم كان هذا العجز الاختياري في الميزانية.

الدين العام

أوضح أن الدين العام هو جزء من السياسة المالية للمملكة مثل الإيرادات والمركز الوطني لإدارة الدين وضع خطة الاقتراض لتلبية هذا العجز في الميزانية للعام الجاري والمقدر بنحو 79 مليار ريال، متضمنا سداد أصل الدين الذي كان 40 مليار ريال، وتم إعادة تمويل نحو نصفه خلال العام الماضي والأعوام السابقة.

وقال: إن إجمالي الاحتياجات التمويلية نحو 100 مليار ريال، وتم تنفيذ خطة الاقتراض قبل موعدها في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تم تنفيذ عمليات تمويل استباقية للعام 2024 بنحو 14 مليار ريال فأصبح إجمالي المتبقي من الخطة نحو 86 مليار ريال.

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