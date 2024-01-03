السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في إيران

أكدت وزارة الخارجية رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعبّرت في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.