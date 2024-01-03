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استهدفت المدنيين

السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في إيران

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في إيران
المواطن - واس

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أكدت وزارة الخارجية رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعبّرت في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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