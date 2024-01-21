وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية جوتا يقود ليفربول لاكتساح بورنموث برباعية أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران ترامب يكتسح استطلاعات الرأي أمام منافسيه في الانتخابات التمهيدية ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح وظائف شاغرة لدى شركة معادن توجيهات في اجتماع لجنة جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول
رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمل في حل كافة الخلافات بالطرق والوسائل السلمية والحوار وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.