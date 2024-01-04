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دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع

السعودية ترفض بشكل قاطع التصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
السعودية ترفض بشكل قاطع التصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي
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المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وقالت في بيان لها :” تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني”.

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