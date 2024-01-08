السعودية تستهدف 3 تريليونات دولار استثمارات في كل القطاعات

تستهدف السعودية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان خلال الفترة المقبلة، حيث وقّع الطرفان 14 اتفاقية في العديد من القطاعات، أهمها: “الرعاية الصحية والاتصالات والمياه والطاقة والخدمات المالية والصناعة”.

وتجلى التعاون خلال منتدى الاستثمار السعودي – الياباني 2023 في الرياض، والذي شهد تأكيدات وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح “استهداف استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3 تريليونات دولار) في كل القطاعات، ضمن أهداف رؤية 2030.

وأوضح الفالح أن الشركات اليابانية لديها مزايا تنافسية واضحة في الفرص الاستثمارية بالمشروعات العملاقة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة، والتي منها “نيوم والبحر الأحمر والقدية”.

1.5 تريليون دولار طلبات اقتراض

وأضاف وزير الاستثمار: “طلبات الاقتراض للمشاريع السعودية الكبرى يتوقع أن تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، ما يفتح المجال للمؤسسات المالية والبنوك اليابانية لتمويل تلك المشاريع”.

وختم: “نطمح لأن نصبح مركزًا عالميًا لتصدير الهيدروجين النظيف، كما سنضخ استثمارات في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030”.

جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين سايتو هو ممثل اليابان في منتدى الاستثمار، ويرافقه عدد من مسؤولي 45 من كبرى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى أكثر من 400 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.