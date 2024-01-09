السعودية تسجل في 2023 أكبر عدد معتمرين بالتاريخ

أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن المملكة سجلت أكبر عدد معتمرين في التاريخ ولله الحمد.

13,5 مليون معتمر

وقال الربيعة في تدوينة له عبر حسابه بمنصة إكس: وصل عدد المعتمرين من خارج المملكة في 2023 إلى 13,5 مليون معتمر، بزيادة 58% عن أعلى رقم والذي كان في 2019.

وتابع وزير الحج والعمرة: أهلًا بالمسلمين من كافة أنحاء العالم.

مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن

في سياق آخر، شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي افتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس الاثنين، بحضور وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن مع الهيئة العامة للأوقاف، لتمويل دراسة وتشغيل مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن.

ويهدف المركز إلى تركيز الجهود على رفع وعي الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف مناطق العالم بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتيسير رحلة ضيوف الرحمن لينعموا بأداء النسك بيسر وطمأنينة، وذلك بتقديم مواد توعوية متنوعة باللغات المتعددة وعبر قنوات إرشادية تصل إلى راغبي الحج والعمرة في كل مكان.