السعودية تضاعف تقديراتها لقيمة الاحتياطات المعدنية

قفزت التقديرات السعودية للاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في المملكة العربية السعودية من 1.3 تريليون دولار في عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار، وتتوقع الحكومة السعودية توقيع صفقات بقيمة 20 مليار دولار في منتدى المعادن السنوي في الرياض هذا الأسبوع.

السعودية تضاعف قيمة مواردها

وتعد الجهود المتضافرة للاستثمار في التنقيب عن المعادن والتعدين وإصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب جزءًا من برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفق تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف لشبكة CNBC، بأن المملكة العربية السعودية ضاعفت تقريبًا تقديرات قيمة مواردها المعدنية، وتشهد توقيع صفقات مربحة، خلال منتدى المعادن المستقبلية الذي عقد في الرياض هذا الأسبوع.

وقفزت تقديرات الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في المملكة العربي السعودية من 1.3 تريليون دولار في توقعات عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار. وتشمل الموارد المعدنية الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، مما يوفر مصادر جديدة للثروة الجوفية، بالإضافة إلى احتياطيات النفط الضخمة في المملكة العربية السعودية.

صفقات بـ20 مليار دولار

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، لقناة سي إن بي سي دان ميرفي اليوم الأربعاء: “نحن متحمسون للغاية لهذه التطورات، إنها في الحقيقة نتيجة لما قمنا به في السنوات الأربع الماضية”.

وأعلنت الحكومة السعودية أنه سيتم توقيع صفقات بقيمة 20 مليار دولار في منتدى المعادن السنوي، وأشاد وزير الصناعة بالإصلاحات الأخيرة لقوانين المملكة والممارسات التجارية باعتبارها محورية لتحقيق هذه المكاسب غير المتوقعة.

تعزيز الاحتياطات السعودية من المعادن

وقال الخريف: “لقد ساعد تجديد قانون الاستثمار لدينا في ظهور الكثير من الاستثمارات، حيث بلغ عدد التراخيص التي أصدرناها في العامين الماضيين فقط حوالي 4500 ترخيص”.

وأضاف “بالإضافة إلى حجم الإنفاق الذي كنا نقوم به في برنامج المسح الجيولوجي لدينا؛ فإنه يسمح لنا بالوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالاحتياطيات المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الأرقام تستند فقط إلى 30% من عمليات التنقيب في الدروع العربية والتي نأمل أن تستمر لتصل إلى 100%”. الدرع العربي النوبي عبارة عن كتلة واسعة من القشرة الصخرية تمتد غرب شبه الجزيرة العربية وشمال شرق إفريقيا، ويُعتقد أنها كانت موقعًا لنشاط التعدين والتنقيب منذ آلاف السنين.

مواقع التعدين السعودية

وطورت السعودية 33 موقعًا استكشافيًّا جديدًا للتعدين، وتهدف إلى منح المستثمرين الأجانب أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدينية في عام 2024، حسبما أعلنت في المنتدى.

تعد الجهود المتضافرة للاستثمار في التنقيب عن المعادن والتعدين وإصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب جزءًا من برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي مبادرة بتريليونات الدولارات أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط، وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني. وتوفير المزيد من فرص العمل لأعدادها المتزايدة من الشباب. وتعتبر الحكومة السعودية التعدين بمثابة الركيزة الصناعية الثالثة التي ستحرك اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات.

برنامج الحوافز الجديد للتنقيب

وقال: “إن مهمتنا اليوم في الوزارة والمنظومة البيئية هي المساعدة في تسريع المشاريع وتحريكها بشكل أسرع”، مشددًا على أهمية العمل مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم. وجزء من ذلك هو برنامج الحوافز الجديد للتنقيب عن المعادن في المملكة، والذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.

وقال الخريف: “بشكل عام، أنا سعيد جدًّا بالتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالسياسات، كل شيء محدد من حيث عوامل التمكين”.