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خلال أعمال المؤتمر العلمي للتراث الثقافي

السعودية تعثر على بقايا حطام سفن يعود تاريخها لأكثر من 1600 عام

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٩ مساءً
السعودية تعثر على بقايا حطام سفن يعود تاريخها لأكثر من 1600 عام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة التراث عن العثور على بقايا حطام لسفن يعود تاريخها لأكثر من 1600 عام، وفقًا لما ذكرت قناة “العربية”.

جاء ذلك خلال أعمال “المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه” الذي أطلقته هيئة التراث اليوم بجدة، ويهدف لمناقشة المشاريع البحثية، وتسليط الضوء على معالم التراث الثقافي المغمور بالمياه.

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1000 موقع مغمور

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، أن الإحصائيات تشير إلى وجود 1000 موقع تراثي مغمور في المملكة.

وقال الحربش في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”، إن هيئة التراث بدأت اتفاقيات مع عدد من الدول والمراكز المحلية والدولية المتميزة، نظرًا لأن سواحل السعودية طويلة جدًا، مؤكدًا أن الإحصائيات المبدئية تشير إلى وجود 1000 موقع تراثي مغمور في المملكة، ونحن في حاجة لمزيد من البحث.

 

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