السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات

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اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، وقالت الوزارة إن “الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 نحو 86 مليار ريال”.
وقالت “المالية”، في بيان رسمي أمس، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال، بنسبة 26.2% من الناتج المحلي.
وتستعرض “المواطن” في هذا التقرير خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2024، والتي صادق عليها المركز الوطني لإدارة الدين:
في 2023، ارتفع حجم الدين العام بحوالي 60 مليار ريال، لتصل إلى 1.050 تريليون ريال، وهو ما يعادل 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ23.8% بنهاية 2022.
إدارة الدين: 1,11 تريليون ريال حجم محفظة الدين العام بنهاية 2024#صحيفة_المواطن #السعودية #الرياض https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/jl5WqLKXPz
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 4, 2024
كشف المركز الوطني لإدارة الدين، عن تكلفة التمويل لمحفظة الدين العام للمملكة بنهاية عام 2023، والذي بلغ 3.62% بسبب ارتفاع رأس الفائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن متوسط عمر محفظة الدين ارتفع هو الآخر إلى نحو 9.5 سنوات:
تعد إدارة مخاطر الديون السيادية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدين العام للمملكة، وتعمل على موازنة قرارات التمويل مع 5 اعتبارات، هي: