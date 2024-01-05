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من المتوقع أن يصل إجمالي الديون بنهاية 2024 إلى 1.115 تريليون ريال

السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٥ مساءً
السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، وقالت الوزارة إن “الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 نحو 86 مليار ريال”.

وقالت “المالية”، في بيان رسمي أمس، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال، بنسبة 26.2% من الناتج المحلي.

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وتستعرض “المواطن” في هذا التقرير خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2024، والتي صادق عليها المركز الوطني لإدارة الدين:

خطة الاقتراض السعودية لعام 2024

  • يصل إجمالي مستحقات أصل الدين المتبقية لعام 2024 إلى حوالي 21 مليار ريال.
  • يتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية العامة للعام حوالي 79 مليار ريال.
  • يتوقع أن تصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2024 إلى حوالي 86 مليار ريال (أصل الدين + العجز المتوقع).
  • يتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 تريليون ريال بنهاية 2024.
  • تستهدف المملكة ضمان الوصول إلى مختلف أسواق الدين، لإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل.
  • يتوقع التمويل عن طريق السوق المحلي بنسبة قد تصل إلى 35% من إجمالي مبلغ التمويل.
  • التمويل عن طريق السوق الدولية بنسبة قد تصل إلى 40%.
  • التمويل عبر التمويل الحكومي البديل بنسبة قد تصل إلى 50%.

تطورات الدين العام في المملكة خلال 10 سنوات

في 2023، ارتفع حجم الدين العام بحوالي 60 مليار ريال، لتصل إلى 1.050 تريليون ريال، وهو ما يعادل 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ23.8% بنهاية 2022.

  • 2015: حجم الدين 142 مليار ريال بنسبة 5.8% من الناتج المحلي.
  • 2016: حجم الدين 317 مليار ريال بنسبة 13.1% من الناتج المحلي.
  • 2017: حجم الدين 443 مليار ريال بنسبة 17.2 من الناتج المحلي.
  • 2018: حجم الدين 560 مليار ريال بنسبة 19% من الناتج المحلي.
  • 2019: حجم الدين 678 مليار ريال بنسبة 22.8% من الناتج المحلي.
  • 2020: حجم الدين 854 مليار ريال بنسبة 32.5% من الناتج المحلي.
  • 2021: حجم الدين 938 مليار ريال بنسبة 30% من الناتج المحلي.
  • 2022: حجم الدين 990 مليار ريال بنسبة 23.8% من الناتج المحلي.
  • 2023: حجم الدين 1.050 تريليون ريال بنسبة 25.4% من الناتج المحلي.
  • 2024: حجم الدين المتوقع 1.115 تريليون ريال بنسبة 26.2% من الناتج المحلي.

عمليات الاقتراض في 2023

  • بلغ إجمالي حجم عمليات التمويل لعام 2023 نحو 189 مليار ريال.
  • 88 مليار ريال تمويل محلي.
  • 101 مليار ريال بتمويل دولي.
  • شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية مستحقة في الأعوام الثلاثة التالية بقيمة تقارب 36 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية مقابلها.
  • ترتيب اتفاقيات بتمويل قيمته 41 مليار ريال، لتنفيذ مشروعات في البنية التحتية.

تكلفة اقتراض السعودية في 7 سنوات

كشف المركز الوطني لإدارة الدين، عن تكلفة التمويل لمحفظة الدين العام للمملكة بنهاية عام 2023، والذي بلغ 3.62% بسبب ارتفاع رأس الفائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن متوسط عمر محفظة الدين ارتفع هو الآخر إلى نحو 9.5 سنوات:

  • 2017: سعر الفائدة 2.03%.
  • 2018: سعر الفائدة 2.91%
  • 2019: سعر الفائدة 3.10%
  • 2020: سعر الفائدة 2.81%
  • 2021: سعر الفائدة 2.77%
  • 2022: سعر الفائدة 2.95%
  • 2023: سعر الفائدة 3.62%

كيفية إدارة مخاطر الديون السيادية

تعد إدارة مخاطر الديون السيادية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدين العام للمملكة، وتعمل على موازنة قرارات التمويل مع 5 اعتبارات، هي:

  1. السيولة
  2. إعادة التمويل
  3. أسعار الفائدة
  4. أسعار الصرف
  5. التصنيف الائتماني

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