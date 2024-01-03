القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا السعودية خامس دولة في استخدام لقاح الفيروس المخلوي لمن بلغ 65 سنة وأكبر ميتا تخفض سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2 ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20 بايدن يضغط على إسرائيل للتحرك نحو عملية أكثر دقة في غزة التعادل السلبي يحسم مباراة وست هام ضد برايتون موعد مباراة السعودية ولبنان توقعات باستمرار هطول الأمطار على 3 مناطق حل مشكلة بطارية السيارة والإطارات في الشتاء أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023
أكد استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ (65) سنة وأكبر ويليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول (6) أشهر من الحياة.
وقال عسيري: إن لقاح كبار السن أجيز حتى الآن في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
وتابع أن هذا الفيروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيس في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، وأنه يتوقع أن يحدث اللقاح فارقًا عظيمًا في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد.