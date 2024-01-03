السعودية خامس دولة في استخدام لقاح الفيروس المخلوي لمن بلغ 65 سنة وأكبر

أكد استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ (65) سنة وأكبر ويليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول (6) أشهر من الحياة.

الفيروس المخلوي

‏وقال عسيري: إن لقاح كبار السن أجيز حتى الآن في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

‏وتابع أن هذا الفيروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيس في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، وأنه يتوقع أن يحدث اللقاح فارقًا عظيمًا في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد.