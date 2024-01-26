السعودية وعمان تُنافس على أجمل مباراة بمرحلة المجموعات

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أجمل مباريات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وجاءت مواجهة السعودية وعمان في المقدمة.

السعودية وعمان ضمن أجمل المباريات

واختار الاتحاد الآسيوي، 6 مباريات لتتنافس على الأجمل بمرحلة المجموعات، وفتح الباب أمام الجماهير لبدء التصويت على المواجهة الأفضل، على أن ينتهي التصويت، مساء يوم الأحد المقبل.

وتُنافس مباراة السعودية وعمان التي أُقيمت على استاد خليفة الدولي، وانتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، على الأجمل في مرحلة المجموعات، وأكد الآسيوي، أن الأخضر أحد المرشحين للفوز بلقب كأس آسيا 2023.

ويتنافس على أجمل مباراة بجانب السعودية وعمان، كل من؛ مواجهة اليابان وفيتنام، التي حسمها الساموراي بنتيجة 4\2، واللقاء الذي شهد فوز العراق على اليابان بهدفين مقابل هدف.

كما تتنافس المباراة التي حسمها منتخب إندونيسيا ضد فيتنام بهدف دون رد، ومواجهة فوز طاجيكستان على لبنان بهدفين مقابل هدف، ولقاء كوريا الجنوبية ضد ماليزيا الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 3\3.

مواجهات دور الـ16

وأُسدل الستار بالأمس على منافسات مرحلة المجموعات، وضربت السعودية موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16 في كأس آسيا، فيما سيواجه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره الإندونيسي.

وتلعب الإمارات مع طاجيكستان، وإيران ضد سوريا، ويواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم نظيره الأردني، وتُلاقي قطر منتخب فلسطين، وتلعب أوزبكستان مع تايلاند، فيما يصطدم المنتخب الياباني بنظيره البحريني.