السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر تأهلًا لنهائي كأس آسيا

تترقب الجماهير السعودية انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، وسط تمنيات بتألق الأخضر بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، والتتويج باللقب.

السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر ظهورًا بالنهائي

وقبل انطلاق كأس آسيا 2023، يُعد منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية هما الأكثر تأهلًا إلى نهائي البطولة، حيث تمكن كل منهما من الصعود 6 مرات.

وتأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا في أعوام 1984، 1988، 1992، 1996، 2000 و2007، فيما صعدت كوريا الجنوبية لنهائي نسخ 1956، 1960، 1972، 1980، 1988 و2015.

وتمكن الأخضر من الفوز بلقب كأس آسيا 3 مرات في أعوام 1984، 1988 و1996، ليكون ثاني أكثر منتخب فوزًا بالبطولة خلف اليابان، فيما توجت كوريا الجنوبية باللقب في عامي 1956 و1960.

المنتخبان بكأس آسيا 2023

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023، التي تضم كلاً من؛ تايلاند، قيرغيزستان وعمان، فيما يقع منتخب كوريا الجنوبية بالمجموعة الخامسة مع؛ ماليزيا، الأردن والبحرين.