Icon

هل يغيب أيمن يحيى عن كأس آسيا 2023؟ Icon ضبط 17376 مخالفًا بينهم 17 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر تأهلًا لنهائي كأس آسيا Icon ناديان سعوديان يسعيان لشراء عقد مختار علي Icon إلزام مُنشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل Icon نبأ سعيد لجماهير الهلال.. اقتراب عودة متعب المفرج Icon هل يتعاقد الاتحاد مع الشناوي لتعويض رحيل غروهي؟ Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 215.21 ريال Icon 3 عروض لرحيل جوتا عن الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل انطلاق نسخة 2023 في قطر

السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر تأهلًا لنهائي كأس آسيا

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر تأهلًا لنهائي كأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير السعودية انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، وسط تمنيات بتألق الأخضر بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، والتتويج باللقب.

السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر ظهورًا بالنهائي

وقبل انطلاق كأس آسيا 2023، يُعد منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية هما الأكثر تأهلًا إلى نهائي البطولة، حيث تمكن كل منهما من الصعود 6 مرات.

قد يهمّك أيضاً
الأرض تتنفس في مشهد مفزع لزلزال اليابان القوي

الأرض تتنفس في مشهد مفزع لزلزال اليابان القوي

الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج

الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

وتأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا في أعوام 1984، 1988، 1992، 1996، 2000 و2007، فيما صعدت كوريا الجنوبية لنهائي نسخ 1956، 1960، 1972، 1980، 1988 و2015.

وتمكن الأخضر من الفوز بلقب كأس آسيا 3 مرات في أعوام 1984، 1988 و1996، ليكون ثاني أكثر منتخب فوزًا بالبطولة خلف اليابان، فيما توجت كوريا الجنوبية باللقب في عامي 1956 و1960.

كأس آسيا
أعوام تأهل المنتخبين للنهائي – المصدر @afcasiancup_ar

المنتخبان بكأس آسيا 2023

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023، التي تضم كلاً من؛ تايلاند، قيرغيزستان وعمان، فيما يقع منتخب كوريا الجنوبية بالمجموعة الخامسة مع؛ ماليزيا، الأردن والبحرين.

المنتخب السعودي الأول - الأخضر
لاعبو المنتخب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم