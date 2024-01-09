السعودية وكوسوفا توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل مارسيلو جروهي يقترب من فريق درجة ثانية في البرازيل أول رسالة من والد محمد السبيعي بعد القبض على قاتليه مدير عام الجوازات: المملكة تهتم بإسعاد الحاج وفتح المزيد من المنافذ السعوديون عن محمد بن سلمان: عراب الرؤية وملهم الأمة ونور المملكة المشع إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي سايك موتورز تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الصينية فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم
وقعت السعودية وكوسوفا اتفاقية بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
جاء ذلك خلال استقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، معالي نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين لجمهورية كوسوفا، كرشنيك أحمدي.
ووقع معاليهما على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية والسعودية وحكومة جمهورية كوسوفا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية، وسفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة، لولزيم مييكو.