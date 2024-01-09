السعودية وكوسوفا توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل

وقعت السعودية وكوسوفا اتفاقية بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، معالي نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين لجمهورية كوسوفا، كرشنيك أحمدي.

ووقع معاليهما على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية والسعودية وحكومة جمهورية كوسوفا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية، وسفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة، لولزيم مييكو.