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السعودية وكوسوفا توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل Icon مارسيلو جروهي يقترب من فريق درجة ثانية في البرازيل Icon أول رسالة من والد محمد السبيعي بعد القبض على قاتليه Icon مدير عام الجوازات: المملكة تهتم بإسعاد الحاج وفتح المزيد من المنافذ Icon السعوديون عن محمد بن سلمان: عراب الرؤية وملهم الأمة ونور المملكة المشع Icon إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار Icon تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور Icon تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي Icon سايك موتورز تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الصينية Icon فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم Icon

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السعودية وكوسوفا توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٥ مساءً
السعودية وكوسوفا توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل
المواطن - واس

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وقعت السعودية وكوسوفا اتفاقية بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، معالي نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين لجمهورية كوسوفا، كرشنيك أحمدي.

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ووقع معاليهما على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية والسعودية وحكومة جمهورية كوسوفا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية، وسفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة، لولزيم مييكو.

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